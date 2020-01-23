1 февраля в парке культуры и отдыха «Волжский» состоится состоятся Открытый зимний Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту и традиционный, уже 57-й по счету, мотокросс «Битва на Волге».

Соревнования лично-командные, в личном зачете проводятся на мотоциклах в классах 65, 85, 125 кубических сантиметров, классе OPEN, открытом классе «Без шипов», «Ветеран» и «ATV» на квадроциклах. В командном зачете места распределяются по наименьшей сумме мест занятых по итогам личных соревнований спортсменами в классах: 65, 85, 125 кубических сантиметров, классе OPEN».

В соревнованиях примут участие спортсмены из Волгограда, Волжского, Фролово, р.п. Городище и других муниципалитетов Волгоградской области, а также ряда субъектов Федерации.

Для зрителей спортивного праздника будет представлена выставка вооружения и техники воинских частей Волгоградского гарнизона и реготделения ДОСААФ России.

На открытии соревнований с показательными выступлениями по рукопашному бою выступит личный состав разведроты войсковой части №22220 и спортсмены спортивно-прикладного собаководства со своими питомцами.

Местные отделения ДОСААФ России Городищенского и Дубовского муниципальных районов представят страйкбольное вооружение и экипировку, любой желающий может проявить свои навыки в разборке/сборке автомата Калашникова.

Военно-исторический музей «ВОЛГСПЕЦИАЛПРИНТ» развернет экспозицию «Сталинградский блиндаж», выставит отечественные мотоциклы и представит экипировку и вооружение советских солдат времен Великой Отечественной войны.

Поисковый отряд «Красноармеец» ВРПОО «Наследие» представит выставку предметов военного быта и элементов вооружения, снаряжения и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных при проведении поисковых работ на территории Волгоградской области.

Федерация спортивно-прикладного собаководства Волгоградской области в рамках реализации социального проекта «Ответственный собаковод» проведет любительские соревнования «Буксировка лыжника» (или канис-кросс, по погоде).

Развернут выставку авиамоделей и выступят с показательными выступлениями спортсмены авиамодельного спорта.

Радиолюбители города Волжского откроют радиовахту и расскажут в прямом эфире о проводимом мероприятии для своих соратников не только на территории России, но и по всему миру.

Компания «Байк-Пост» предоставит всем желающим пройти тест-драйв на квадроциклах любой модификации, даже для самых маленьких участников спортивного праздника.

Конечно же, по доброй традиции будет организована полевая кухня, где вы сможете подкрепиться настоящей солдатской кашей и согреться ароматным солдатский чаем.