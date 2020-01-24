Накануне Дня студента 25 января исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал, как студенты в 22-х крупнейших российских вузах, включая Волгоградский государственный университет, пользуются мобильным интернетом*.

Согласно исследованию, в среднем учащийся крупнейшего российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. Молодые и активные пользователи интернета являются одними из драйверов роста потребления дата-трафика. Для сравнения — показатель среднего потребления на одного абонента Билайн по итогам третьего квартала 2019 года составил 5 759 Мб.

Что касается студентов Волгоградского государственного университета (ВолГУ), то в среднем один студент в месяц «качает» 10 651 Мб.

Большая часть трафика студентов российских вузов приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно), еще 21% трафика — на популярные видеохостинги, включая YouTube и Rutube.

«ВКонтакте» среди студентов ВолГУ оказался еще более популярным (47% трафика), а вот видеохостинги – меньше, чем в других регионах (лишь 12% трафика). Российские студентки используют на 12% трафика больше, чем студенты мужского пола, как свидетельствуют данные Билайн.Аналитика. При этом в ВолГУ эта разница еще больше – потребление мобильного интернета у студенток оказалось на 34% выше, чем у студентов вуза. Девушки вдвое активнее публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится 40% потребляемого студентками дата-трафика), зато реже, чем их однокурсники, смотрят в интернете видео, слушают музыку и играют онлайн.

У студентов мужского пола на первом место по популярности — «ВКонтакте» (53% трафика). Интерес к Facebook и «Одноклассникам», как и в других регионах, у волгоградских студентов невысок (не более 1% дата-трафика).

В рамках исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей России от Калининграда до Владивостока. Данные по дата-потреблению приводятся за первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в России, результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.