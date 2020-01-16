26 января в Советском районе на мототрассе «Максимка» состоятся Областные соревнования по мотокроссу, посвященные 77 годовщине Победы под Сталинградом. Заезды будут проводиться в классах 65 куб.см., 85 куб.см., 125 куб.см.юниоры, «Открытый» и квадроциклы.

Как и всегда зрители смогут увидеть зрелищные заезды участников с разных регионов страны. Участники покажут свои навыки в управлении мотоциклами и квадроциклами и докажут, что не зря проводят время на тренировках.

Соревнования начнутся в 10:00. А торжественное открытие состоится в 12:00.