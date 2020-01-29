В рамках празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» будет развернута фотодокументальная экспозиция «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященная освободительной миссии Красной Армии в странах Европы.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва», выставка начнет свою работу 30 января в 14:00. Экспозиция будет расположена на площади перед музеем-панорамой, поэтому каждый сможет её увидеть.

Посетители смогут познакомиться с уникальными документами и фотографиями из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны РФ, Архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ.