В ночь с 22 на 23 января в Тракторозаводском районе будет перекрыт железнодорожный переезд. Это связанно с проведением ремонтных работ. Движение через железнодорожный переезд на 29 км перегона Орловка — Мечетка (пересечение с улицей Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда) будет ограничено с 22:00 22 января до 04:00 23 января.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», объезд возможен по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и 3-й Продольной магистрали.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.