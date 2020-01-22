В ночь с 22 на 23 января в Тракторозаводском районе будет перекрыт железнодорожный переезд. Это связанно с проведением ремонтных работ. Движение через железнодорожный переезд на 29 км перегона Орловка — Мечетка (пересечение с улицей Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда) будет ограничено с 22:00 22 января до 04:00 23 января.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», объезд возможен по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и 3-й Продольной магистрали.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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