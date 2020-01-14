В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в канун Крещения состоится интерактивная программа «Тайны святых вечеров», во время которой для участников проведут святочные гадания.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, во время программы участников ждут гадания, предсказания в старинных сарептских подвалах XVIII века при свечах. Гости смогут погрузиться в тайну святых вечеров, узнать об обрядах, проводимых на Руси и в европейских странах в этот период.

Начало программы «Тайны святых вечеров» 18 января в 16:00. Запись по телефонам: 8(8442)67-33-02, 89275116749. Возраст 18+. Стоимость: 300 руб.

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