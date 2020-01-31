Жителей и гостей города приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта», где открылась выставка «Волжский рубеж в культурной памяти», подготовленная Музеем Победы (г. Москва) совместно с Российским военно-историческим обществом и Российской государственной библиотекой искусств.

В экспозиции представлены афиши отечественных и зарубежных фильмов, фрагменты дневников и воспоминаний художников, материалы о фронтовых операторах и фотокорреспондентах, агитационные плакаты и фронтовые агитационные листовки, а также информация о живописных произведениях.

Перед посетителями предстанут судьбы писателей, отразивших суровые и героические будни Сталинградской битвы, – К. Симонова, Ю. Бондарева, М. Шолохова, В. Некрасова, В. Гроссмана, Ю. Чепурина, И. Эренбурга и другие. Фоном для каждого экспозиционного планшета служат схемы боевых действий, изданные под редакцией К. Рокоссовского.

Представлены редкие военные снимки, сделанные в Сталинграде, например, фотография 1942 году легендарного снайпера Зайцева, объясняющего новичкам предстоящую задачу. Также представлены фотографии поэтов-фронтовиков, картины художников-сталинградцев и многое другое.

Выставка «Волжский рубеж в культурной памяти» будет работать в библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта». Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49.