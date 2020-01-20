Подрядная организация уже начала возводить стены первого этажа здания нового детского сада. Работы на объекте начались в конце прошлого года. За это время подрядчик завершил работы по устройству котлована, фундамента и подвальной части здания.

​Сейчас на строительной площадке трудятся 40 рабочих и задействовано 15 единиц спецтехники. Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами осуществляется одновременно. Всего будет использовано порядка 3000 м3 материала.

Детский сад рассчитан на 14 групп (245 воспитанников), в том числе детей ясельного возраста от 6 месяцев до 1,5 лет. В современном корпусе помимо групповых помещений предусмотрено размещение кабинета для музыкальных занятий, актового зала, театральной и изостудии. Здесь также будут функционировать зал для физкультурных занятий, кабинеты учителя-дефектолога и учителя-логопеда, комната природоведения, медицинский блок. Рядом с учреждением будет построена автономная котельная. Она позволит сохранять в учреждении необходимый температурный режим.

Подрядной компании также предстоит выполнить комплекс работ по благоустройству территории детского сада, включая ее озеленение, монтаж игрового оборудования и установку малых архитектурных форм в прогулочной зоне. Объект будет сдан в конце 2020 года.

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