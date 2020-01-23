В регионе планируют возвести сразу несколько электростанций, работающих на энергии ветра. Новые объекты совокупной мощностью до 500 МВт будут возведены в Котовском и Быковском районах. Подобных электростанций в регионе ещё нет

Как сообщают в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, к реализации инвестпроекта, рассчитанного на 2021–2023 годы, приступило ООО «Ветропарки ФРВ». Этому предшествовала серьезная подготовительная работа: соглашение о сотрудничестве администрации Волгоградской области с УК «Ветроэнергетика» было подписано в конце 2019 года.

Специалистами компании получены и обработаны результаты ветроизмерений. В Котовском районе в 2021 году в рамках проекта планируется строительство и сдача в эксплуатацию ветроэлектростанций «Котовская» и «Новоалексеевская» общей мощностью 99 МВт, в 2022 году — строительство и сдача в эксплуатацию ветроэлектростанций «Купцовская» и «Ольховская» общей мощностью 311 МВт. Строительство объектов в Быковском районе планируется в 2022–2023 годах. В настоящее время выполняются необходимые процедуры по согласованию проекта и прохождению экспертизы.