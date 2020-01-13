Учителей приглашают принять участие в конкурсном отборе на «Земского учителя». Заявки будут приниматься с 10 января по 15 апреля в Центре развития и сопровождения образования Волгоградской области. Напомним, программа призвана решить кадровый вопрос в сельских школах, с предложением запустить аналогичный «Земскому доктору» проект выступил Президент России Владимир Путин.

Участниками новой федеральной программы могут стать педагоги в возрасте до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Как пояснили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, для участия в конкурсном отборе в региональный Центр развития и сопровождения образования необходимо направить заверенные документы. С их перечнем можно ознакомиться официальном сайте программы «Земский учитель», а также по телефонам: (8442)97-43-15; (8442)59-58-06. Документы можно подать только на одну вакантную должность.

По итогам конкурса вакантные места займут 26 участников программы, каждый из которых получит по одному миллиону рублей «подъемных». По условиям проекта, в течение пяти лет они будут преподавать в сельской школе с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю. Итоги конкурса станут известны в мае, после чего со специалистами заключат долгосрочный договор.