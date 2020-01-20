В первом полугодии 2020 года в регионе начнутся подготовительные работы по обустройству посадочных площадок для вертолета санавиации. Площадки будут возведены в Камышине, Урюпинске и Волжском — первые две разместят на территориях, прилегающих к центральным районных больницам; в городе-спутнике ее возведут рядом с подстанцией скорой помощи.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, работы на объектах планируется начать уже в ближайшее время. Создание вертолетных площадок позволит оперативно доставлять пациентов в крупнейшие межрайонные медицинские центры Камышина, Урюпинска и Волжского, которые сегодня активно модернизируют.

Напомним, в Волгограде для санитарного вертолета используются две площадки: на территории обновленной больницы скорой помощи № 25 и кардиоцентра. В муниципальных районах расположены приспособленные для посадки воздушного судна места, в отдаленных муниципалитетах обеспечена возможность дозаправки.

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