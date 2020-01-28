В регионе продолжается природоохранная акция «Покормите птиц зимой», во время которой специалисты ведут не только подкормку пернатых, но и проводят различные конкурсы и акции.

Так, на днях был объявлен районный конкурс «Птицы — это интересно!», в рамках которого участникам предлагают создать поделку в любой технике исполнения с использованием самых разных материалов, в том числе природных. Это могут быть поделки, картины, рисунки, игрушки и др. Важно, чтобы все они были посвящены главной теме охраны и помощи птицам, обитающим на особо охраняемой природной территории.

По условиям от семьи на конкурс может быть принята одна работа. 13 марта — последний день приема, итоги будут подведены с 16 по 20 марта этого года. Выставка творческих работ «Птицы — это интересно!», посвященная Всемирному Дню птиц состоится, состоится с 16 марта по 10 апреля в визит-центре природного парка «Щербаковский».

Районная акция по подкормке зимующих птиц проходит второй месяц в Усть-Медведицком природном парке. К воспитанникам детских садов присоединились и школьники. В ноябрьский Синичкин день и январский День зимующих птиц ребята развесили во дворах дошкольных учреждений кормушки. Дети следят, чтоб не опустели «птичьи столовые», наблюдают за прилетающими пернатыми, фотографируют и зарисовывают интересные моменты, чтобы создать свои «Птичьи истории».

Одновременно специалисты природного парка, педагоги и воспитатели проводят беседы и уроки природолюбия. На таких встречах детям рассказывают о том, как трудно приходится видам, оставшимся на зимовку, демонстрируют мультики о птицах. Потом все вместе изучают повадки пернатых и отгадывают загадки. По итогам акции дипломами природных парков будут отмечены авторы лучших детских комиксов «Птичьи истории».