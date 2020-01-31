В Волгограде у военных обелисков и мемориалов в преддверии 77-ой годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве начнутся вахты памяти.

Так, 31 января воспитанники центра патриотического воспитания «Виктория» выставят почетный караул у Братской могилы советских воинов 21-й, 57-й, 62-й и 64-й армий, расположенной в рабочем поселке Горьковском Советского района и у памятника Маршалу Г.К. Жукову в Дзержинском районе. В состав караульной группы войдут лучшие воспитанники центра, юнармейцы, а также учащиеся школы №140 и лицея №7.

В Красноармейском районе пост памяти будет торжественно выставлен 31 января и 1 февраля на площади Свободы у братской могилы воинам 64-ой Армии, погибшим в боях за Сталинград. В мероприятии примут участие воспитанники молодежного центра «Форум».

В Тракторозаводском районе 31 января состоится традиционная акция «Гвоздика на снегу». У памятного знака бойцам-ополченцам, расположенного рядом с площадью имени Дзержинского, из цветов будет выложена надпись «Победа!». В рамках мероприятия состоится торжественный митинг. Организатором выступит муниципальное учреждение «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района».

1 февраля в Красноармейском районе у памятного знака четырем Героям будут работать площадки «Солдатский привал» и «Гвоздика на снегу». Воспитанники центра «Форум» выступят с творческой программой. Ребята исполнят несколько песенных и танцевальных номеров. Также юные волгоградцы примут участие в возложении цветов к монументу и почтят память защитников Сталинграда минутой молчания.

В сквере доблести и славы Кировского района 2 февраля состоится патриотическая акция «200 дней и ночей». Она пройдет перед началом районного митинга. В ходе мероприятия волонтеры молодежного центра «Паритет», одетые в форму военных лет, вручат ветеранам цветы и открытки. Также здесь состоится акция «Гвоздика на снегу».