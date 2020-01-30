Молодежь Волгограда приглашают принять участие в патриотическом КВИЗе, который проводится по инициативе творческого объединения «Кошки-матрешки».

Мероприятие состоится в формате командной игры «КВИЗ»: участники должны за 60 секунд ответить на вопросы ведущего. В игре примут участие школьники и студенты, активисты молодежной организации.

Участники игры ответят на вопросы о мужестве солдат, примечательных фактах и событиях ВОВ. Участникам игры «Мы помним» предстоит ответить на музыкальные, визуальные, текстовые вопросы, разгадать шарады и анаграммы. За каждый правильный ответ будет начисляться один балл.

Предварительная запись команд на игру по тел.: 8 904 414 41 37

Интеллектуальная игра «Мы помним…» в память о 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве состоится в МДЦ «Парадокс» 1 февраля 2020 года, начало в 17:00.