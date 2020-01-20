Услышать «Музыку блокадного Ленинграда» можно будет во время концерта Волгоградского академического симфонического оркестра, который будет проходить 24 января в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Главными слушателями новой программы станут волгоградские ветераны.

Концертную программу, в которой прозвучит «Торжественная увертюра» Александра Глазунова, увертюра «Эгмонт» Людвига Бетховена и Симфония №5 Петра Чайковского, составил художественный руководитель и главный дирижёр Волгоградского академического симфонического оркестра, заслуженный артист России Андрей Аниханов. Проходить выступление будет накануне годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

В музее-панораме «Сталинградская битва» состоится концерт симфонического оркестра Культура

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