Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает на открытие выставки «Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х гг.». Данная экспозиция станет частью большой культурной программы, посвящённой Году межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией.

В экспозиции будет представлено около 50 произведений печатной графики 1970-1980-х гг., выполненных в технике шелкографии, литографии, печати на металле и инталии. В России хорошо знают и любят классическую средневековую японскую гравюру, а настоящая выставка расскажет о переменах, которые происходили в жизни Японии и этом традиционном искусстве во второй половине ХХ века.

Посетители познакомятся с творчеством четырнадцати художников, среди которых Тэцуя Нода, Косукэ Кимура, Акира Мацумото и другие. Именно эти мастера определили развитие нового японского искусства последней четверти ХХ века.

Экспозиция состоит из двух частей. Первая часть «Эпоха образа» запечатлела ситуацию информационной избыточности, впервые ставшую силой, которая определяет жизнь человека в ХХ веке. Вторая часть выставки называется «Изображение материи», в которую вошли работы, выполненные из естественных материалов, таких, как камень и дерево, бумага и ткань, металлические пластины, или сочетаний этих материалов

Выставка «Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х гг.» откроется 16 января 17:00 и будет работать до 23 января 2020 года в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова по адресу: Чуйкова, 37.