17 января в Волгоградском областном краеведческом музее состоится открытие уже второй торговой лавки. В сувенирной лавке можно будет найти продукцию с эмблемой музея, книги по истории края, поделки народных умельцев, значки, бижутерию и многое другое. Открытие в 12:00.

Интерьер новой лавки выполнен художником музея Сергеем Левиным и стилизован под царицынский магазин Торгового дома «Я.В. Губанов и сыновья» начала прошлого века. Собравшихся на презентацию ждет погружение в историю нашего города на столетие назад. На открытии состоится показ уникальных товаров из Франции: вееров, духов, предметов дамского туалета, элитного черного чая, фарфора, любопытных интерьерных аксессуаров; демонстрация каталога французской моды начала ХХ в., а также беспроигрышная лотерея для покупателей.

Новая сувенирная лавка расположена на пересечении царицынских улиц Александровской и Успенской (современных пр. Ленина, 7 и ул. Ленина). Ещё одна сувенирная лавка работает в другом здании музея – по адресу пр. Ленина, 5а.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. «Ночь музеев» пройдет уже в эти выходные
  2. Как изменился регион за три года с Бочаровым?
  3. Музеи региона приглашают на 13-ю ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев»