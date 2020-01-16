17 января в Волгоградском областном краеведческом музее состоится открытие уже второй торговой лавки. В сувенирной лавке можно будет найти продукцию с эмблемой музея, книги по истории края, поделки народных умельцев, значки, бижутерию и многое другое. Открытие в 12:00.

Интерьер новой лавки выполнен художником музея Сергеем Левиным и стилизован под царицынский магазин Торгового дома «Я.В. Губанов и сыновья» начала прошлого века. Собравшихся на презентацию ждет погружение в историю нашего города на столетие назад. На открытии состоится показ уникальных товаров из Франции: вееров, духов, предметов дамского туалета, элитного черного чая, фарфора, любопытных интерьерных аксессуаров; демонстрация каталога французской моды начала ХХ в., а также беспроигрышная лотерея для покупателей.

Новая сувенирная лавка расположена на пересечении царицынских улиц Александровской и Успенской (современных пр. Ленина, 7 и ул. Ленина). Ещё одна сувенирная лавка работает в другом здании музея – по адресу пр. Ленина, 5а.