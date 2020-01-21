В конце текущей недели парк «Комсомольский сад» приглашает зрителей и не только на уже традиционный чемпионат Волгограда по фигурному вождению велосипеда в зимних условиях.

Регистрация участников чемпионата начётся в 11:00 возле Камня Начала Экскурсий (около велопроката и площадки ворк-аута).

В 11:30 — начало соревнований, которые будут проходить в 3-х группах: Мужчины, женщины (при наличии не менее 3-х участниц) и юниоры (до 15 лет).

Приглашаются все желающие, умеющие водить велосипед и имеющие свою технику (взрослый участник — на велосипеде с колёсами не менее 26″)

Результат участника определяется по сумме основного времени, затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени, полученного за ошибки при прохождении фигур. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.

Мероприятие будет проходить 26 января. Вход свободный. Задать вопросы можно по телефонам +7 (902) 363-30-83 и +7 (902) 543-70-66.

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