Интерактивный музей «Россия – моя история» приглашает на мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. В этот день гостей ждут тематические экскурсии, посвященные развитию образования в России, а студентам предложат проверить свои знания в историческом квизе.

Тематическая экскурсия «Развитие образования в России в XVII-XIX вв.» пройдёт в выставочных залах экспозиции «Романовы». Её участники узнают, как на фоне исторических событий, происходивших в нашей стране в ту эпоху, менялась система образования, появлялись новые учебные учреждения, как Россия пришла к модели учебного процесса, близкой к современной. Начало экскурсии – в 14:00, вход свободный.

В 15:00 в зале-лектории Интерактивного музея состоится тематическая интеллектуальная игра-квиз «Моя история», к участию в которой приглашаются все желающие. Командам-участникам в нескольких раундах предстоит ответить на разнообразные вопросы, посвященные истории нашей страны, разгадать ребусы, аудио- и видеозагадки. За каждый правильный ответ команды будут получать баллы, а победителей наградят дипломами и памятными сувенирами от музея. Участие в игре бесплатное, предварительная регистрация команд уже открыта. Телефоны для записи: +7(8442)97-91-88, 97-91-81.

Для всех студентов, сдавших сессию на пятерки, исторический парк подготовил специальную праздничную акцию «Зачетка на отлично!». В рамках акции ученики вузов очной формы обучения 25 января смогут бесплатно посетить все экспозиции мультимедийного комплекса. Для получения бесплатного билета достаточно будет предъявить зачетку с оценками на кассе музея.