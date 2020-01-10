Уже в эти выходные в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоится ежегодный «Литературный Рождественский бал» – «Ассамблея Петра I». Торжество будет посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Организаторы мероприятия подготовили праздничную программу в духе первых Петровских ассамблей, где танцы будут сопутствовать играм, беседам, новым знакомствам, а залы украшены сосновыми и еловыми ветками, гирляндами.

Студенты кафедры актёрского искусства Волгоградского государственного института искусств и культуры познакомят гостей бала с императорским указом «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем» и напомнят содержание незаконченного исторического романа Александра Пушкина «Арап Петра Великого».

Программа бального вечера будет включать танцы XVIII века, которые впервые в России были введены на Петровских ассамблеях в 1718 году. Участники бала, предварительно прошедшие обучение танцам под руководством хореографов, с удовольствием продемонстрируют приобретённое изящество и политес. Задаст тон танцевальному вечеру Клуб исторического бального танца «Онегин». Но в целом задумка организаторов более масштабна – показать как изменилась культура бальных танцев от первых Ассамблей до наших дней.

Победителей литературной викторины о культуре эпохи Петра I ожидают приятные подарки и сюрпризы. Лучшие из представленных гостями европейских костюмов ХVIII века будут особо отмечены членами жюри от библиотеки и Царицынского генеалогического общества. Конкурс костюмов закончится имиджевой фотосессией.

Все гости Ассамблеи смогут насладиться прекрасной музыкой Вивальди в исполнении ансамбля скрипачей кафедры музыкально-инструментального искусства ВГИИКа.

Бал состоится 11 января, начало в 17:00. Вход свободный. Количество мест для зрителей ограничено. Всех участников танцевального вечера просят соблюдать правила поведения и требования к форме одежды (dress code). Дополнительная информация по тел. 8(8442) 33-11-48.