Волгоградцев приглашают принять участие в просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд», которая будет проходить 25 января в 15:00 в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Акция посвящена 75–летию Великой Победы и будет проходить в Волгограде впервые.

Принять участие в решении кроссворда приглашаются любители истории и просто желающие проверить свои знания всех возрастов: от школьников до умудренных опытом взрослых. Для того, чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний: достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки.

Каждый зарегистрированный участник получит тетрадь с кроссвордом и 60 минут, чтобы выполнить 10 заданий, и 30 минут, чтобы проверить свои решения. Проверка и объявление результатов состоится сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут задать свои вопросы историкам, проводившим эту познавательную игру.

После кроссворда для всех желающих пройдет интерактивная лекция «Забытые страницы Сталинградской битвы».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+ Справки по тел.: (8442) 33–11–48 (Электронный читальный зал), Гончарова Мария Вячеславовна.