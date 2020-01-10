В 2022 году в Волгограде планируют приступить к ремонту одного из красивейших зданий нашего города, а именно уникального комплекса Волгоградского планетария — такую задачу поставил губернатор Волгоградской области по итогам выездного совещания на объекте. В текущем году будет разработано техническое задание, а после и сам проект реконструкции.

В 2021 году проект должен быть готов и пройти государственную экспертизу. При капитальном обновлении должны быть предусмотрены элементы доступной среды, а также благоустройство территории. В настоящее время комитет культуры Волгоградской области разрабатывает концепцию дальнейшего развития Волгоградского планетария как одного из важнейших туристических объектов региона.

Напомним, торжественное открытие Волгоградского планетария состоялось 19 сентября 1954 года. Он стал третьим планетарием СССР после Москвы и Киева. В разное время его посещали именитые космонавты: первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов; первая женщина-космонавт Валентина Терешкова; первый космонавт, который работал на орбите без скафандра, Андриян Николаев и другие.