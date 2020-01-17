В текущем году в Волгоградской области планируют построить 28 автономных котельных, работающих на голубом топливе. Новые объекты будут возведены Суровикинском, Октябрьском, Палласовском, Урюпинском районах Волгоградской области. Современные котельные будут обеспечивать теплом школы, первичные медицинские организации, сельские дома культуры и другие муниципальные учреждения.

По данным комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, блочно-модульные объекты возводятся из легких металлических конструкций и оснащаются современным автоматизированным оборудованием. Запуск современных газовых котельных в работу даст возможность наладить качественную подачу тепла и горячей воды, получить серьезную экономию.

В 2020 году также смонтируют газопроводы к семи населенным пунктам Волгоградской области: хуторам Фирсов, Филатов, Ярской, Бирюков Чернышковского района, хутору Лобакин Суровикинского района, селам Ивановка, и Капкинка Октябрьского района. Благодаря проведенной работе возможность подключения к голубому топливу получат еще 2,9 тысячи домовладений, где проживают порядка восьми тысяч человек.