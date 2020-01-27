За 2019 год волгоградским аграриям удалось значительно обновить парк сельскохозяйственной техники. Технический парк был пополнен почти на две тысячи единиц высокоэффективной сельхозтехники общей стоимостью около шести миллиардов рублей. При этом почти тысяча комбайнов, тракторов, сеялок и другого оборудования приобретена с государственной поддержкой.

Всего за последние пять лет общее количество приобретенной техники достигло более 12 тысяч единиц на сумму свыше 31 миллиарда рублей. Из них 5,7 тысячи единиц техники стоимостью более 20 миллиардов рублей приобретено с государственной поддержкой — объем скидки составил 4,4 миллиарда рублей.

Сельхозтоваропроизводители активно пользуются возможностями лизинговой программы «1432», приобретая российскую технику по льготной цене, — производители в свою очередь получают компенсацию от государства. Кроме того, аграриям доступны краткосрочные займы на выгодных условиях и льготные инвестиционные кредиты, региональные и федеральные гранты.

Большое значение имеют и проводимые облкомсельхозом совместно с деловыми партнерами Дни поля и специализированные выставки. Сейчас ведется подготовка к проведению первого подобного мероприятия в 2020 году — 13 февраля состоится «Волгоградский агрофорум-2020».