За  2019  год на экологически безопасную обработку и захоронение поступило более 6 миллионов кубометров отходов.

Важно отметить, что региональный оператор в соответствии с Территориальной схемой по обращению с ТКО все собранные отходы направляет на лицензированные объекты обработки твердых коммунальных отходов. В Волгоградской области действуют 5 полигонов и 5 мусоросортировочных комплексов. На данный момент, на объектах извлекаются такие виды вторсырья, как цветной металл, бумага, картон, пластик, алюминий и другие.

Региональный оператор в полной мере исполняет свои обязанности по сбору и вывозу ТКО. По вопросам оказания коммунальной услуги физические лица могут обратиться по телефону 8-800-350-43-48, телефон для юридических лиц — 8 (8442) 26-82-67. Юридические и физические лица также могут отправить обращение на [email protected].

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