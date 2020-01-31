Выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» открылась для всех желающих. Экспозиция начала свою работу в парке у подножия Мамаева Кургана в преддверии празднования 77-й годовщины Сталинградской Победы.

В экспозиции представлены уникальные документы и фотографии из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны РФ, Архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ.

Выставка рассказывает о действиях Красной Армии и советских административных органов на территории государств, освобожденных от фашистской оккупации, в том числе стран-союзниц Германии; о взаимодействии с местными органами управления по налаживанию инфраструктуры и мирной жизни; о гуманитарной помощи, оказанной советским народом местному населению. Работа выставки продлится до 29 июня 2020 года.