Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проходит в Волгограде не так уж и редко, но предстоящий турнир будет проходить совсем в необычном месте. Предстоящее мероприятие — турнир по игре «Что? Где? Когда?» на Кубок РЖД «Скорый интеллектуальный», посвященный празднованию Дня студента, будет проходить 24 января в вагоне поезда.

Как сообщают организаторы, игра состоится 24 января 2020 года. Турнир пройдет в первом вагоне поезда, который отправится в 9:27 от пригородной станции «Волгоград 1» до станции «Гумрак (аэропорт)».

К участию приглашаются студенческие команды в возрасте до 30 лет. Состав команды 6 человек. Желательным является наличие единой отличительной формы (одежды) у команды.

Внимание, в турнире принимают участие всего 9 команд, первые зарегистрировавшиеся на сервисе Google формы по ссылке.

8:45 — 9:00 — встреча участников;

9:00 — 9:20 — анимационная программы «Путешествие в Хогвартс» от студии «Мастерская праздников»;

9:20 — посадка в 1 вагон поезда;

9:27 — отправление поезда.

В дороге турнир по игре «Что? Где? Когда?» от молодёжного центра «Лидер» (ведущий Михаил Сергеевич Певнев), подведение итогов, награждение.

11:05 — прибытие на станцию «Волгоград 1».

Организатором турнира является муниципальное учреждение «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, ОАО «РЖД», студия «Мастерская праздников».