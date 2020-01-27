В настоящее время тепло поступает до ввода во все дома Тракторозаводского района. Работы по восстановлению функционирования тепловых сетей велись в непрерывном режиме с привлечением 5 аварийно-восстановительных и ремонтных бригад.

Если батареи в квартирах остаются холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.  УК и ТСЖ обязаны провести регулирование внутридомовых сетей после возобновления подачи ресурса.

Напомним, 25 января на сетях энергоснабжающей компании произошел скачок напряжения, повлекший отключение электроэнергии котельной Тракторозаводского района. Из-за этого на сетях теплоснабжениях произошел перепад давления и как следствие — технологические нарушения на нескольких участках сети. Большая часть технологических нарушений была устранена в тот же вечер, 25 января: 2/3 потребителей, оказавшихся в зоне отключения, подачу теплоносителя возобновили до 21:00. Сейчас все технологические нарушения полностью устранены.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Как изменился регион за три года с Бочаровым?
  2. Билайн открыл демонстрационную зону 5G в Сочи
  3. «Концессии теплоснабжения» восстанавливают обратную циркуляцию в 40 домах Тракторозаводского района