В настоящее время тепло поступает до ввода во все дома Тракторозаводского района. Работы по восстановлению функционирования тепловых сетей велись в непрерывном режиме с привлечением 5 аварийно-восстановительных и ремонтных бригад.

Если батареи в квартирах остаются холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. УК и ТСЖ обязаны провести регулирование внутридомовых сетей после возобновления подачи ресурса.

Напомним, 25 января на сетях энергоснабжающей компании произошел скачок напряжения, повлекший отключение электроэнергии котельной Тракторозаводского района. Из-за этого на сетях теплоснабжениях произошел перепад давления и как следствие — технологические нарушения на нескольких участках сети. Большая часть технологических нарушений была устранена в тот же вечер, 25 января: 2/3 потребителей, оказавшихся в зоне отключения, подачу теплоносителя возобновили до 21:00. Сейчас все технологические нарушения полностью устранены.