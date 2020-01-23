С развитием тепличного хозяйства в регионе увеличилось производство тепличных овощей, ассортимент которых за последнее время расширился. В 2019 году производство овощей выращенных в теплицах увеличилось на 13%, хозяйствами было собрано более 71 тысячи тонн. Годом ранее этот показатель составил 63 тысячи тонн.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, с начала 2020 года в теплицах выращено более двух тысяч тонн овощей — это в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Расширяется и ассортимент — овощеводы приступили к выращиванию баклажанов. Первый урожай созрел в агрокомплексе «Волжский».

Напомним, это предприятие наряду с ООО «Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря», является ключевым производителем внесезонных овощей в Волгоградской области. Кроме того, компания признана одним из самых высокотехнологичных в ЮФО: все производственные объекты оснащены современным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. Сегодня здесь продолжается строительство второй очереди теплиц пятого поколения. В итоге площадь защищенного грунта составит 23,5 гектара, а производство овощей — около 13 тысяч тонн в год.

Кроме того, в 2019 году построено 27 гектаров современных теплиц в ООО «Овощевод» — этому способствовала государственная поддержка в виде льготного инвестиционного кредитования. В 2020 году предприятие намерено приступить к строительству еще одного подобного комплекса на 27 гектаров.

Использование передовых технологий позволяет вести производственный цикл как в осенне-зимний, так и в летний сезоны. За последние пять лет значительно выросла урожайность тепличного производства: с 20 килограммов овощей с квадратного метра до 70-ти и выше.