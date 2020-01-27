Планируется, что новый детский сад в поселке ГЭС Тракторозаводского района будет сдан уже в текущем году. На данный момент подрядная организация приступила к заливке фундамента. Новый детский сад возводится на ул. Героев Шипки в поселке ГЭС Тракторозаводского района.

​Для обустройства фундамента используется порядка 200 кубометров бетонной смеси. Ранее строители завершили работы по уплотнению грунта, устройству песчаной подушки в основании и заливке 100 мм слоя бетонной подготовки. Для обратной засыпки котлована применяется специальный суглинистый грунт – такой материал, отличающийся высокой плотностью, не подвержен размыванию и не деформируется под воздействием высоких нагрузок. В настоящий момент в работах задействовано 15 рабочих и 5 единиц спецтехники.

Новый двухэтажный детский сад рассчитан на 7 разновозрастных групп, в том числе детей ясельного возраста. В здании разместятся просторные групповые помещения с зонами для занятий и отдыха, спортивный зал, столовая, медицинский центр, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории специалисты проведут комплекс работ по благоустройству, включая строительство проездов, тротуаров, устройство поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями, монтаж освещения. Также для маленьких волгоградцев в соответствии будут оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами и спортивная площадка. Территорию рядом с учреждением украсят несколько десятков деревьев и кустарников.

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