Коллекция музея-заповедника «Старая Сарепта» пополнилась новым редчайшим экземпляром, уникальным по исторической и культурной ценности – Эберсдорфской библией Цинцендорфа. Библия была передана на хранение музею меценатом, предпринимателем Олегом Савченко.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, увидеть редчайшую книгу смогут все желающие во время презентации, которая состоится 24 января, начало в 11:00. Вход на мероприятие свободный.

Во времена графа Николауса Людвига фон Цинцендорфа (1700 — 1760) стоимость одного экземпляра Священного Писания можно было сравнить со стоимостью дома среднего европейского крестьянина. Простой человек практически не мог её приобрести. Граф фон Цинцендорф основал в своем замке в Эберсдорфе типографию, чтобы каждый из общины гернгутеров мог иметь свою личную библию.

Для печатания был взят немецкий перевод библии, впервые сделанный Мартином Лютером в 1521-22 гг. Первый тираж Эберсдорфской библии Цинцендорфа вышел в 1727 г. и был приурочен к прошедшему 200-летию перевода библии Мартином Лютером.

Библия Цинцендорфа печаталась и в дальнейшем, однако этот конкретный экземпляр, переданный «Старой Сарепте», принадлежит именно первому изданию, что лишь добавляет ему историческую ценность. Библия Цинцендорфа стала её каноническим изданием для членов Братского Союза гернгутеров. Её читали на богослужениях в семьях Сарепты и в других поселениях общины. Теперь этот редчайший экземпляр украсит экспозицию музея-заповедника «Старая Сарепта», посвящённую первым поселенцам.