В конце января в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие необычного арт-проекта «Без лица». В рамках проекта будет работать выставка масок, которые использовались в разные исторические периоды.

Посетители увидят несколько десятков уникальных и разноплановых масок. Особое внимание заслуживают венецианские экземпляры, которые использовались не только во время карнавала, но и в повседневной жизни. Так, посетители узнают, почему лекари средневековья носили маски с вытянутым носом, больше похожим на клюв птиц, почему маска «Моретта» была необходима каждой уважающей себя венецианке.

Выставка расскажет и о малоизвестных фактах применения масок. Они, по сути, были предшественниками пластической хирургии, позволяя ветеранам Первой Мировой войны вернуться к нормальной жизни после ранений лица.

Альтернативой фотографии были посмертные маски, представляющие собой слепок лица умершего. В экспозиции можно будет посмотреть лики Сергея Есенина и Николая Гоголя.

Любители военной истории смогут увидеть защитные маски танкиста и снайпера начала XX века.

Интерактивный арт-проект «Без лица» проводится в Волгограде впервые, всего будет представлено 87 масок. На память о выставке можно будет сделать необычное фото, запечатлев себя в понравившейся маске.

Выставка «Без лица» будет работать до 12 апреля 2020 года. Вход на открытие 28 января в 14:00 — свободный. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.