Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает перенестись в сороковые года и увидеть как жил город в то время. Такая возможность будет предоставлена в рамках новой специально разработанной интерактивно-экскурсионной программы «Сталинградский рубеж». Гостей ждут 2 февраля в 13:00 – День Победы в Сталинградской битве. Программа будет проходить на четырех интерактивных площадках, воссоздающих жизнь и быт военного Сталинграда.

Площадка «Блиндаж» познакомит гостей со стрелковым оружием и вооружением солдат Красной Армии.

На площадке «Лазарет» можно узнать о героических подвигах медицинских работников на поле боя, увидеть имитацию медицинского пункта, содержимое медицинской сумки. А еще здесь научат, как правильно наложить повязку.

На площадке «Штаб» гости окажутся в брезентовой палатке, где познакомятся с элементами формы бойца Красной Армии, узнают о происхождении «пилотки», а также увидят содержимое вещмешка.

На площадке «Посылка на фронт» посетители окажутся в русской избе, увидят, что входило в состав посылок на фронт, напишут письмо и сложат его знаменитым «солдатским треугольником».

Бонус – фотозона и погружение в атмосферу военных 40-х.

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Справки и запись по телефону 673302, 8-9275116749.