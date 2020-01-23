В течении двух дней 25 и 26 января в спорткомплексе «Динамо», по адресу: ул. Новороссийская, 2, будет проходить первый отборочный этап спортивного праздника «Каждый ребенок достоин пьедестала!», организатором которого выступает Благотворительный фонд Елены Исинбаевой. Участниками спортивного мероприятия станут 150 детей и подростков из 10 социальных учреждений Волгоградской области. Открытие соревнований 25 января в 10:00, 26 января начало в 9:30.

Проект «Каждый ребенок достоин пьедестала» реализуется фондом Елены Исинбаевой при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках реализации проекта Волгоград — первый город, где пройдет отборочный этап соревнований. Далее региональные этапы состоятся в Нижнем Новгороде, Иваново, Владимире, Ярославле, Севастополе. Финал праздника традиционно пройдет осенью 2020 года в Волгограде.

В течение двух дней команды социальных учреждений примут участие в спортивных соревнованиях с элементами ГТО (подтягивание, пресс, гибкость, челночный бег, прыжки в длину, отжимания), танцевально-музыкальном конкурсе с элементами акробатики и художественном тематическом конкурсе рисунков. В этом году тема конкурса рисунков на региональных этапах фестиваля — «Моя мечта». Участникам необходимо нарисовать свою мечту и презентовать работу перед членами жюри.

Организаторы отметят памятными подарками каждого участника проекта. По итогам соревнований сильнейшие ребята получат медали, грамоты и подарки из рук двукратной Олимпийской чемпионки, члена Международного Олимпийского комитета, основателя и президента фонда – Елены Исинбаевой. Лучшие две команды станут участниками финального межрегионального праздника, где финалисты из 6 регионов России будут состязаться друг с другом за право быть сильнейшими.