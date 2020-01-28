В Иловлинском районе начались работы по спасению рыбы от кислородного голодания. Профилактические мероприятия прошли на водоемах природного парка «Донской». Специалистами парка уже проведена аэрация озера Пятидесятного в Иловлинском районе.

Несмотря на довольно тёплую зиму, водоёмы со стоячей водой покрылись сплошной ледяной коркой, затрудняющей доступ кислорода. Его нехватка может приводить к заморным явлениям – гибели рыбы, земноводных животных и водяных насекомых. Это случается, как правило, во второй половине зимы, когда в водоеме накапливаются продукты разложения опавшей листвы и отмерших водных растений и сокращается содержание кислорода.

Для спасения рыбы специалисты парка «Донской» ежегодно проводят комплекс противозаморных мероприятий. Среди них — бурение майн и лунок, закачивание воздуха с помощью мотопомп. В этом году такие работы будут проведены на пяти водоемах Иловлинского района.

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