С начала весны из Волгограда в Ростов-на-Дону начнут осуществляться прямые авиарейсы. Полеты по маршруту «Волгоград-Ростов-на-Дону» будет выполнять аиакомпания Utair уже с 3 марта 2020 года.

Как сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, до 27 марта рейсы будут осуществляться по двум дням в неделю — вторникам и пятницам. Прибытие из Ростова-на-Дону запланировано на 16:45, вылет из Волгограда — 17:35.

С 8 по 22 марта рейсы дополнятся еще одной частотой — воскресенье. Из Ростова-на-Дону воздушное судно будет приземляться в волгоградском аэропорту в 14:00, после чего будет отправляться в Краснодар.

В этот же день в Ростов-на-Дону будет направляться борт, прибывающий в Волгоград из Уфы. Время вылета — 10:30.

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