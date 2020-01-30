Управляющие компании завершают устранение последствий технологического нарушения, произошедшего у энергоснабжающей компании 25 января. После возобновления подачи теплоносителя в результате одновременного сброса воздуха управляющими компаниями и прочими потребителями произошло нарушение гидравлического режима работы тепловой сети.

В целом тепло вернулось во все многоквартирные дома Тракторозаводского района, лишь в отдельных подъездах еще наблюдается нестабильность параметров и завоздушенность внутренних систем отопления. Управляющие компании при содействии «Концессий теплоснабжения» ведут работы по нормализации подачи тепла непосредственно в квартиры и поадресно отрабатывают оставшиеся жалобы.

Напомним, 25 января на сетях энергоснабжающей компании произошел скачок напряжения, повлекший отключение электроэнергии котельной Тракторозаводского района. Из-за этого на сетях теплоснабжениях произошел перепад давления и как следствие — технологические нарушениям на нескольких участках сети. Большая часть технологических нарушений была устранена в тот же вечер, 25 января: 2/3 потребителей, оказавшихся в зоне отключения, подачу теплоносителя возобновили до 21:00. Работы велись в непрерывном режиме, сейчас все технологические нарушения полностью устранены.

Если батареи в квартирах остаются холодными — нужно обратиться в дежурные службы своей управляющей компании, которая обязана отрегулировать параметры подачи теплоносителя по внутридомовым сетям.