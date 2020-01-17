Реконструкция нижней террасы центральной набережной продолжается. Уже сейчас ведется подготовка к монтажу опор освещения. Всего освещать нижнюю террасу будут порядка 200 современных уличных фонарей. В настоящий момент специалисты прокладывают сети, следующим этапом будет монтаж закладных деталей новых светоточек.

​В работах по реконструкции нижней террасы задействовано несколько бригад строителей и 25 единиц техники. Практически завершено благоустройство променадной части на нижнем ярусе — на всей этой территории в границах от бронекатера БК-13 до причала № 9 проведено берегоукрепление, обновлено асфальтовое покрытие, пришедшее в непригодное состояние из-за постоянного воздействия воды в период весеннего половодья. Работы продолжаются на среднем и верхнем ярусе – здесь будет располагаться открытый амфитеатр. Это уникальное для города сооружение, чаша амфитеатра способна вместить до 2300 зрителей. Внешние стены подземной части сооружения уже забетонированы, сейчас рабочие формируют внутренний каркас. Вместе с грунтом, который в дальнейшем будет уложен в создаваемый короб, он будет надежно обеспечивать устойчивость всей конструкции.

Рядом с амфитеатром рабочие ведут обустройство бордюра, готовят основание для будущих вело- и пешеходных дорожек – на сегодняшний день залито более 400 кубометров бетонной смеси. В дальнейшем вдоль создаваемых прогулочных аллей будут высажены клены, черемуха и рябина. Всего же в новой парковой зоне появятся более 10 тысяч деревьев и кустарников, приспособленных к волгоградскому климату. Устанавливаемая современная система полива обеспечит за ними надлежащий уход.