29 января на железнодорожном вокзале Волгограда был возобновлен бой башенных часов, которые теперь будут бить каждый час. Каждый час бой башенных часов будет информировать волгоградцев и гостей города о точном времени.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», количество ударов — от одного до двенадцати — будет соответствовать конкретному часу, — сообщил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. — Специально для местных жителей реализовано два режима звучания: дневной и ночной — с меньшим уровнем громкости.

Помимо этого, в здании вокзала недавно установили современные скамьи, украшенные декоративными цветами. Рядом с каждым местом предусмотрены USB-разъёмы, подходящие для зарядки гаджетов. Для этих же целей по периметру залов ожидания были оборудованы специальные терминалы.