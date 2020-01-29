29 января на железнодорожном вокзале Волгограда был возобновлен бой башенных часов, которые теперь будут бить каждый час. Каждый час бой башенных часов будет информировать волгоградцев и гостей города о точном времени.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», количество ударов — от одного до двенадцати — будет соответствовать конкретному часу, — сообщил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. — Специально для местных жителей реализовано два режима звучания: дневной и ночной — с меньшим уровнем громкости.

Помимо этого, в здании вокзала недавно установили современные скамьи, украшенные декоративными цветами. Рядом с каждым местом предусмотрены USB-разъёмы, подходящие для зарядки гаджетов. Для этих же целей по периметру залов ожидания были оборудованы специальные терминалы.

На ЖД вокзале возобновился бой башенных часов Общество
фото пресс-службы Приволжской железной дороги
:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. На период подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено
  2. Детская железная дорога открылась после комплексной реконструкции
  3. Центр Волгограда превратится в пешеходную зону