В Красноармейском районе Волгограда на железнодорожной станции «Сарепта» был установлен памятный знак о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие памятного знака состоялось 29 января в присутствии почетных гостей.

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, участниками мероприятия стали начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сотрудники магистрали и ветераны-железнодорожники.

 

На ЖД станции «Сарепта» был открыт памятный знак о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны Достопримечательности
фото пресс-службы Приволжской железной дороги

 

фото пресс-службы Приволжской железной дороги
фото пресс-службы Приволжской железной дороги
фото пресс-службы Приволжской железной дороги

Памятный знак выполнен в виде плиты из черного мрамора. На одну из сторон гравировкой нанесено изображение паровоза, ведущего железнодорожный состав во время налета вражеской авиации. На другой стороне – памятные слова о подвиге железнодорожников и жителей Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

На ЖД станции «Сарепта» был открыт памятный знак о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны Достопримечательности
фото пресс-службы Приволжской железной дороги
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