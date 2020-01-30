В Красноармейском районе Волгограда на железнодорожной станции «Сарепта» был установлен памятный знак о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие памятного знака состоялось 29 января в присутствии почетных гостей.

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, участниками мероприятия стали начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сотрудники магистрали и ветераны-железнодорожники.

фото пресс-службы Приволжской железной дороги фото пресс-службы Приволжской железной дороги фото пресс-службы Приволжской железной дороги

Памятный знак выполнен в виде плиты из черного мрамора. На одну из сторон гравировкой нанесено изображение паровоза, ведущего железнодорожный состав во время налета вражеской авиации. На другой стороне – памятные слова о подвиге железнодорожников и жителей Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.