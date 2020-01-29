2 февраля 2020 года город-герой на Волге готовится встретить 77-ю годовщину Победы в одном из самых ожесточенных сражений ХХ века — Сталинградской битве, ставшей примером мужества и самопожертвования. В честь этого события взвод девушек-регулировщиц – действующих сотрудниц подразделений волгоградской полиции — облачатся в форму военных лет и, затянув портупеи на зимних тулупах, надев шапки, варежки и валенки, выйдут нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения на улицы Волгограда.

В праздничный день ветераны, горожане и гости города-героя смогут увидеть регулировщиц на Мамаевом кургане и Аллее Героев. Они по-прежнему будут создавать особый историко-патриотический колорит, помогая окружающим окунуться в незабываемую атмосферу далеких послевоенных лет.