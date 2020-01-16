Работы по созданию современного спортивного комплекса на стадионе «Темп» продолжаются. На данный момент подрядная организация завершает работы по монтажу стеновых панелей возводимого объекта. Для этого строители использовали трехслойные металлические конструкции толщиной 120 мм. Всего было израсходовано около 1500 кв. м материала.

На стройплощадке сейчас задействованы 3 бригады рабочих и 4 единицы техники. Лицевая поверхность стеновых сэндвич-панелей покрыта специальной краской. Она защитит материал от воздействия внешних факторов, а утеплитель, находящийся между двумя слоями панели, позволит сохранить в помещении необходимый температурный режим.

Одновременно с монтажом металлических конструкций строители выполняют кирпичную кладку внутренней перегородки. Она разделит одноэтажный комплекс площадью 1300 квадратных метров на 2 части: многофункциональный спортивный зал и вспомогательный блок, в котором будут размещаться медико-восстановительный центр для спортсменов с ограниченными возможностями, тренерская, раздевалки, комнаты для хранения инвентаря и другие помещения. Уже в 2020 году в новом помещении будут проходить круглогодичные тренировки по волейболу, мини-футболу и баскетболу – такой многофункциональный комплекс на стадионе появится впервые.