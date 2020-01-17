С недавних пор желающие могут открыть для себя новый вид на центр города, который открывается с новой смотровой площадки, расположенной на пожарной каланче. Туристы могут посетить Царицынскую пожарную каланчу в рамках экскурсии «Дух царицынских улиц», организованной Волгоградским областным краеведческим музеем. Пока в основном здании, переданном музею, завершается реставрация, жители и гости города уже имеют возможность подняться на башню.

Посещение каланчи является финальной частью экскурсионной программы. Во время экскурсии участники смогут пройти по дореволюционным городским улицам, узнать истории уцелевших во время войны зданий, а затем увидеть улицы города с высоты птичьего полета, представить себя пожарным наблюдателем столетней давности, высматривающем очаг возгорания.

Желающим необходимо предварительно записаться на экскурсию по телефону 38-84-39. Посещение смотровой площадки возможно в составе организованных экскурсионных групп в количестве 10-12 человек. По нормам безопасности на площадку не могут подниматься дети младше 12 лет.