В текущем году Волгоградскому музею изобразительных искусств имени Ильи Машкова исполняется шестьдесят лет. Здесь собраны произведения великих российских и зарубежных мастеров. Всего в фондах Музея Машкова находятся около 11 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства — под хранение отдана часть экспозиционных залов основного здания на проспекте Ленина. Но выставочных площадей не хватает.

Губернатор уже поставил дополнительные задачи по развитию учреждения. В скором времени будет принято решение по дальнейшему развитию, размещению фондов и по увеличению выставочных площадей музея. Уже рассматриваются несколько вариантов размещения фондохранилища. Предпочтения отдадут тому варианту, который будет по-настоящему востребован.