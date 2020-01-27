В ближайший четверг Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова проведет концерт к 95-летию со дня рождения великой советской и российской оперной певицы Ирины Архиповой. Мероприятие пройдёт в выставочном зале в пространстве масштабной выставки «Эрмитаж. 255 лет».

На концерте зрители смогут увидеть выступление известного волгоградского ансамбля камерно-вокальной музыки «Con Anima», в состав которого входят Наталья Мещерякова (сопрано), солистка Волгоградского музыкального театра, лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат Государственной премии Волгоградской области; Ирина Вайзбулат (меццо-сопрано), солистка Волгоградского музыкального театра, лауреат международных и всероссийских конкурсов, и Лариса Макаренко (фортепиано), концертмейстер, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

В программе концерта прозвучат такие произведения из репертуара Ирины Архиповой, как «Stabat mater» Джованни-Баттиста Перголези, Хабанера из оперы Жоржа Бизе «Кармен», «Ночь печальна» Сергея Рахманинова и другие

Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по тел. 8(8442)24-16-79. Концерт состоится 30 января, начало в 18:00.