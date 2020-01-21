В течение пяти дней в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 будет проходить Фестиваль буддийской культуры с участием буддийских монахов из индийского монастыря Дрепунг Гоман. В рамках фестиваля монахи возведут буддийскую мандалу Нацу Дордже в уникальной технике и проведут ряд ритуалов для привлечения удачи, здоровья, благополучия, создания благоприятной атмосферы в семье.

Строительство песочной мандалы займет пять дней — с 28 января по 1 февраля включительно, а 2 февраля состоится разрушение мандалы Нацу Дордже и раздача священного песка.

Создание буддийской мандалы и проведение различных ритуалов, представляет собой интерес не только в качестве буддистской практики, но и как социальный, исторический, психологический и культурологический феномен, интерес к которому позволяет расширить рамки самосознания, восприятия жизни и реальности. Внимание к этому событию также является данью уважения к традициям разных народов и религий, без которых немыслим мир с его многообразием.

У посетителей музея в дни возведения и разрушения песочной мандалы и ритуалов, направленных на создание положительной энергии, будет уникальная возможность собственными глазами увидеть таинства, характерные для древней буддийской практики.

Выставочный зал Музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79. Расписание возведения мандалы можно узнать на сайте Музея Машкова.