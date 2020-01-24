Волгоградцев приглашают на авторскую пешеходную экскурсию кандидата искусствоведения Светланы Аргасцевой — «Театр в сердце города». Экскурсия будет проходить в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Предстоящая экскурсия завершает цикл лекций и экскурсий специального гостя проекта «Первая улица Мира», кандидата искусствоведения, ведущего специалиста музея-заповедника «Сталинградская битва» Светланы Анатольевны Аргасцевой, которая сделала акцент на особенностях фронтовой биографии центральной части нашего города.

Особенную роль, как в период оборонительных боёв, так и во победного завершения Сталинградской битвы, играли драматический театр и городской сад. Этим знаковым местам и будет посвящена будущая экскурсия. Экскурсия пройдет 25 января в 12:00, место сбора группы — около театра НЭТ.

Организатор — Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И.Машкова
Тел. для справок: 38-59-15

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