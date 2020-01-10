В ближайшую субботу музей Машкова приглашает на лекцию «Марина Абрамович. Магия перформанса» которая будет проходить 11 января в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова в рамках проекта «Просто современное искусство». Последняя лекция первого цикла проекта будет посвящена перформансу – одному из наиболее ярких направлений современного искусства.

Во время лекции гости узнают о жизни и творчестве Марины Абрамович – одной из самых влиятельных фигур современного арт-мира, которую называют «дивой перформанса». Она уделяет особое внимание изучению личности и индивидуальности художника. Довольно часто главным героем ряда её произведений становится зритель – в одном из своих самых известных перформансов в Музее современного искусства в Нью-Йорке под названием «В присутствии художника» она исследует взаимосвязь между художником и обществом.

Кроме лекции состоится мастер-класс, который не будет похож на все предыдущие, так как в нём сможет принять участие каждый слушатель. Лекцию читает научный сотрудник Музея Машкова Иван Говорухин, мастер-класс проводит член Союза художников России Мария Мелихова.

Участие в лекции и перформансе по входному билету. Мероприятие состоится в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37). Справки по телефону 8(8442)24-16-79. Начало в 17:00.