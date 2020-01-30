В феврале Волгоградский областной краеведческий музей представит посетителям новую экспозицию, которая будет посвящена истории музыки в грампластинках и музыкальных аппаратах.

На новой выставке можно будет увидеть старинный граммофон, патефоны, проигрыватели, радиолы, музейную коллекция виниловых пластинок. Во время презентации будут представлены исторические эпохи – от начала ХХ века с его романсами и лирическими песнями до стиляг-шестидесятников. В программе примет участие ансамбль популярной песни «Обрада». Выставка «Виниловые джунгли» будет работать по адресу: пр. Ленина, 7. Открытие состоится 7 февраля, начало в 12-00, вход свободный.

Отметим, самой старой пластинкой в мире является звукозапись, сделанная французским изобретателем Эдуардом Мортенвилем при помощи устройства, которое он назвал фоноавтограф. Это случилось в 1860 году, длилась запись всего 10 секунд. В России первые грампластинки выпустили 1 сентября 1910 года. Именно тогда в подмосковной Апрелевке открылся завод по производству отечественных грампластинок. Его основателем стал немецкий предприниматель Готлиб Моль. А первые пластинки под маркой «Метрополь-Рекорд» до сих пор можно встретить в музеях или частных коллекциях.

Первые грампластинки делали из винила, они продавались в конвертах с отверстием на одной стороне, чтобы можно было ознакомиться с содержанием пластинки на этикетке. На них записывали песни, а также доклады вождей.

В 1964 году начался новый этап в жизни завода. Он стал выпускать не только музыкальные записи, но и пластинки для детей с записью стихов и сказок, а также учебные пластинки, которые использовались в школах и детских садах. Выпускались они под маркой «Мелодия». В начале 90-х спрос на пластинки резко упал, сократилось и производство проигрывателей. В 1997 году выпуск пластинок был полностью прекращён.

В современном мире грампластинок уже не существует, сначала их отодвинули на второй план кассеты, которые сменились компакт-дисками и флэш-картами.

Выставка откроется 7 февраля.