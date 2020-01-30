Масленица уже совсем близко, поэтому в Волгограде был объявлен конкурс масленичных кукол «Масленица-Краса 2020», итоги которого будут подведены в день городского праздника «Широкая Волгоградская Масленица».

Масленичные гулянья будут проходить 1 марта с 12:00 до 17:00 в парке перед музеем «Россия – Моя история», там же и состоится выставка работ участников.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для участия вам необходимо подать заявку в оргкомитет конкурса до 21 февраля:

– по электронной почте: [email protected];

– принести по адресу: г. Волгоград, улица им. Чуйкова, дом 4а, МУК «Волгоградконцерт», со служебного входа в Волгоградский музыкальный театр;

– отправить по почте: 400066, г. Волгоград, улица им. Чуйкова, дом 4а, МУК «Волгоградконцерт».

Получение заявки в оргкомитете можно проверить по телефонам: 50-50-09, 8-961-063-48-44.

Все подробности о проведении и положение конкурса по ссылке.